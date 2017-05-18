"Яндекс" заявляет, что счета компании заблокированы

Компания "Яндекс" проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.

Об этом сообщает 18 мая издание ТАСС.

"Компания сообщает о том, что не может перечислить средства на счета партнеров", – отметили в "Яндекс. Украина".

В офисе компании связывают блокирование доступа к счетам с указом президента Украины Петра Порошенко, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

При этом в "Яндексе" отметили, что "быстро решить проблему не получается", хотя компания продолжает искать "легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества", чтобы оплатить счета.

