"Яндекс" заявляет, что счета компании заблокированы
Компания "Яндекс" проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.
Об этом сообщает 18 мая издание ТАСС.
"Компания сообщает о том, что не может перечислить средства на счета партнеров", – отметили в "Яндекс. Украина".
В офисе компании связывают блокирование доступа к счетам с указом президента Украины Петра Порошенко, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.
При этом в "Яндексе" отметили, что "быстро решить проблему не получается", хотя компания продолжает искать "легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества", чтобы оплатить счета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.