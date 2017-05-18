Силовики способны задержать Януковича после приговора суда – ГПУ

Генеральная прокуратура заявляет, что украинские правоохранители способны задержать и доставить в Украину бывшего президента Виктора Януковича после обвинительного приговора суда.

Об этом на брифинге в четверг сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, передают "Українські новини".

"Если будет обвинительный приговор суда, то я считаю, что украинские правоохранители способны выполнить решение суда, задержать и доставить Януковича, чтобы он отбывал наказание в Украине", – заявил он.

При этом прокурор отметил, что Генпрокуратура неоднократно направляла поручения Генпрокуратуре РФ по делу Януковича и ни одно из них не было выполнено.

В то же время российская Генпрокуратура присылала украинским коллегам сообщения, что готова выполнить поручения.