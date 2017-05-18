Украинская прокуратура оформила подозрение Сталину и Берии

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Четверг, 18 мая 2017, 16:27

Прокуратура Крыма подписала уведомление о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в насильственном переселении в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры в четверг.

В сообщении указывается, что в декабре 2015 года прокуратурой Автономной Республики Крым было начато расследование в соответствующем уголовном производстве.

"За полтора года в ходе досудебного следствия в государственные архивы направлено 53 запроса, 52 – в высшие учебные заведения и 67 - в научные библиотеки. Информация собиралась по всем учреждениям на территории Украины. Полученная информация обработана и составлено 103 протокола осмотра указанных документов", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, прокуратура направила запросы о международной правовой помощи в Республику Узбекистан, Казахстан и Российской Федерации.

"Кроме этого осмотрено 310 томов уголовного дела, в котором 13.01.2010 вынесено постановление, согласно которому Голодомор украинского народа 1932-1933 годов признан геноцидом, а представителей органов государственной власти СССР Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича и других признаны виновными в организации и совершении указанного преступления", - говорится в заявлении.

Сообщается, что на сегодняшний день установлено более 250 семей - потенциальных потерпевших, а в качестве свидетелей и потерпевших допрошено 63 человека, из которых - 45 жителей временно оккупированной территории АР Крым.

В этом уголовном производстве составлен реестр лиц, в отношении которых лично и их семей представителями Советской власти были совершены действия по насильственному переселению.

Начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствах следователей прокуратуры и поддержания государственного обвинения АР Крым Светлана Блудова подписала уведомление о подозрении в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР.

Сообщение о подозрении в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей подписала начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствах следователей прокуратуры и поддержания государственного обвинения АР Крым Светлана Блудова.

Украинская правда

Темы: Сталин крымские татары Крым
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IP: 195.68.202.---Philippe_de_Cheneviere18.05.2017 17:15
Дивно все це. Так можна і до Чингісхана з Батиєм дійти, й до Андрія Боголюбського. Що, зі Сталіним теж по скайпу будуть спілкуватися? Чи через медіума - з блюдечком у темній кімнаті? І яке їм можна призначити покарання? Пожиттєве вони вже відбули авансом, а суворішого в нас сьогодні немає.
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IP: 93.75.41.---formalin18.05.2017 16:53
1. Мені здавалося що зазначені особи (разом із багатьма іншими) є злочинцями просто за визначенням. А у прокуратури, виявляється, інша думка, і вона поки що лише їх підозрює, і то лише в одному (замість багатьох сотень) злочинів, починаючи від часів тов. Лєніна. 2. КПК передбачає, що повідомлення про підозру у письмовому вигляді вручається підозрюваному. Цікаво, як це планує робити прокуратура... Може, когось персонально буде відряджено з метою вручення - туди..?))
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