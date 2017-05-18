Українська прокуратура оформила підозру Сталіну і Берії

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Четвер, 18 травня 2017, 16:27

Прокуратура Криму підписала повідомлення про підозру Йосипу Сталіну і Лаврентію Берії в насильницькому переселенні в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури у четвер.

У повідомленні вказується, що у грудні 2015 року прокуратурою Автономної Республіки Крим було розпочате розслідування у відповідному кримінальному провадженні.

"За півтора роки у ході досудового слідства до державних архівів направлено 53 запити, 52 - до вищих навчальних закладів та 67 - до наукових бібліотек. Інформація збиралася по всіх державних установах на території України. Отриману інформацію опрацьовано та складено 103 протоколи огляду вказаних документів", - йдеться у заяві.

Згідно із повідомленням, прокуратура направила запити про міжнародну правову допомогу до Республіки Узбекистан, Республіки Казахстан і Російської Федерації.

"Окрім цього оглянуто 310 томів кримінальної справи, у якій 13.01.2010 винесено постанову, згідно з якою Голодомор Українського народу 1932-1933 років визнано геноцидом, а представників органів державної влади СРСР Йосипа Сталіна, В'ячеслава Молотова, Лазаря Кагановича та інших визнано винними в організації та скоєнні зазначеного злочину", - сказано у заяві.

Повідомляється, що на сьогоднішній день встановлено понад 250 сімей – потенційних потерпілих, а в якості свідків та потерпілих допитано 63 особи, з яких – 45 мешканців тимчасово окупованої території АР Крим.

В цьому кримінальному провадженні складено реєстр осіб щодо яких особисто та їх сімей представниками Радянської влади були вчинені дії з насильницького переселення.

Повідомлення про підозру у злочині депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей підписала начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення АР Крим Світлана Блудова.

Українська правда

Теми: Сталін кримські татари Крим
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Коментарі — 2
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IP: 195.68.202.---Philippe_de_Cheneviere18.05.2017 17:15
Дивно все це. Так можна і до Чингісхана з Батиєм дійти, й до Андрія Боголюбського. Що, зі Сталіним теж по скайпу будуть спілкуватися? Чи через медіума - з блюдечком у темній кімнаті? І яке їм можна призначити покарання? Пожиттєве вони вже відбули авансом, а суворішого в нас сьогодні немає.
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IP: 93.75.41.---formalin18.05.2017 16:53
1. Мені здавалося що зазначені особи (разом із багатьма іншими) є злочинцями просто за визначенням. А у прокуратури, виявляється, інша думка, і вона поки що лише їх підозрює, і то лише в одному (замість багатьох сотень) злочинів, починаючи від часів тов. Лєніна. 2. КПК передбачає, що повідомлення про підозру у письмовому вигляді вручається підозрюваному. Цікаво, як це планує робити прокуратура... Може, когось персонально буде відряджено з метою вручення - туди..?))
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