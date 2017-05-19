На заседании ОБСЕ говорили о депортации крымских татар

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Пятница, 19 мая 2017, 06:38

США помнят мучительную историю депортации крымских татар в 1944 году по приказу советской власти и отмечают, что Москва не прекращает преследовать этот народ и сегодня.

Об этом заявила в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене временный поверенный в делах Миссии США при ОБСЕ Кейт Бернс, передает Укринформ.

"Сегодня исполняется 73-я годовщина массовой депортации более 230 тыс. крымских татар с их родины по приказу советской власти. Почти половина из них, в основном женщины, дети и старики погибли между 1944 и 1947 годами", - отметила глава американской делегации .

Эта мучительная история массового гонения тесно переплетается с сегодняшним днем, когда российское правительство продолжает свою кампанию насилия и преследований в Крыму, отметила она.

Американский дипломат подчеркнула, что до сих пор поступают сообщения об убийствах, исчезновениях, тюремных заключениях и пытках тех в Крыму, кто решается говорить правду об оккупации Россией территории Украины. Она также напомнила, что около 20 тыс. крымских татар были вынуждены оставить Крым с начала оккупации.

"Мы продолжаем выражать глубокую обеспокоенность в связи с нераскрытыми насильственными исчезновениями татар, в частности, Эрвина Ибрагимова, криминализацией крымскотатарского Меджлиса, запрета крымскотатарских СМИ, продолжающегося необоснованного преследования лидеров крымскотатарского народа Илми Умерова и Ахтема Чийгоза, а также политически мотивированных судебных процессов и осуждения десятков других крымских татар, выступающих против российской оккупации", - заявила американский дипломат.

Она подчеркнула, что Россия "воскрешает худшие эксцессы своей мерзкой советской истории" о преследовании крымскотатарского народа. При этом, дипломат подчеркнула, что Крым остается неотъемлемой частью Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы призываем все государства-участники ОБСЕ продолжать отстаивать принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Заключительном Хельсинкском акте и не признавать попытки аннексии и оккупации Россией Крыма. Санкции будут оставаться в силе, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма и не вернет полный контроль над полуостровом Украине" , - подчеркнула представитель США.

Темы: Крым крымские татары ОБСЕ США
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