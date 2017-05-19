Кулеба: Лавров заговорил о "визовой дискриминации россиян в Крыму"
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о "визовой дискриминации россиян" в оккупированном Крыму.
Об этом Лавров заявил на заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран Европы, пишет в своем Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
"На заседании Комитета министров Совета Европы в Никосии только с сольной программой выступил Сергей Лавров. Прозвучали все классические произведения автора, в частности, хорошо известны слушателям "Блокада Донбасса", "Запрет русского языка" и "Нацисты", - написал он.
"Автор также представил свой новый хит "Визовая дискриминация русских в Крыму", - добавил с иронией Кулеба.
"ПС: безвиз для Украины достал россиян до самых до глубин, если они уже так запели. И о настроениях в Крыму это также много говорит", - отметил Кулеба.
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