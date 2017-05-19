Кулеба: Лавров заговорив про "візову дискримінацію росіян в Криму"

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про "візову дискримінацію росіян" в окупованому Криму.

Про це Лавров заявив на засіданні керівників зовнішньополітичних відомств країн Європи, пише у своєму Facebook. постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"На засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Нікосії щойно з сольною програмою виступив Сергій Лавров. Пролунали всі класичні твори автора, зокрема, добре відомі слухачам "Блокада Донбасу", "Заборона російської мови" і "Нацисти", - написав він.

"Автор також представив свій новий хіт "Візова дискримінація росіян в Криму", - додав з іронією Кулеба.

"ПС: Безвіз для України дістав росіян до самих до глибин, якщо вони вже так заспівали. І про настрої в Криму це також багато говорить", - зазначив Кулеба.