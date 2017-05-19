В районе Балаклеи собрали 29 тысяч боеприпасов

Во время разминирования территории вокруг 65-го арсенала ВСУ около Балаклеи Харьковской области собрали около 29 тысяч взрывоопасных предметов. Очистка полностью завершена.

Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время рабочей поездки в Балаклею, передает в пятницу пресс-служба министерства.

"Территория, которая пострадала в результате чрезвычайной ситуации 23 марта в г. Балаклея на Харьковщине на территории 65 арсенала Вооруженных сил Украины, когда возник пожар с последующей детонацией боеприпасов, полностью разминирована и очищена", - говорится в сообщении.

По словам Зубко, 18 мая балаклейской общине передали "безопасные, обезвреженные" земли. Балаклея, 9 населенных пунктов и прилегающая к арсеналу 10-километровая зона, загрязненная боеприпасами, очищены.

Он сообщил, что к разминированию привлекались пиротехнические бригады и экипажи инженерной техники из 18 областей Украины.

Как известно, 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Украинская правда