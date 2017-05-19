В районі Балаклії зібрали 29 тисяч боєприпасів

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П'ятниця, 19 травня 2017, 14:50

Під час розмінування території навколо 65-го арсеналу ВСУ близько Балаклії Харківської області зібрали близько 29 тисяч вибухонебезпечних предметів. Очищення повністю завершено.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ Геннадій Зубко під час робочої поїздки в Балаклію, передає в п'ятницю прес-служба міністерства.

"Територію, що постраждала внаслідок надзвичайної ситуації 23 березня у м. Балаклія на Харківщині на території 65 арсеналу Збройних сил України, коли виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, повністю розміновано й очищено", - йдеться у повідомленні.

За словами Зубка, 18 травня балаклійській громаді передали "безпечні, знешкоджені" землі. Балаклія, 9 населених пунктів та прилегла до арсеналу 10-кілометрова зона, забруднена боєприпасами, очищені.

Він повідомив, що до розмінування долучилися піротехнічні бригади та екіпажі інженерної техніки із 18 областей України.

Як відомо, 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.

Українська правда

Теми: надзвичайна подія Харківська область зброя
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