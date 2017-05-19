В масштабном ДТП под Харьковом пострадали 11 человек

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Пятница, 19 мая 2017, 15:06

Работники полиции Харькова устанавливают обстоятельства ДТП со многими пострадавшими.

Об этом в Facebook сообщает 19 мая Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что происшествие случилось в пятницу около 7:35 на 497 км Киев-Харьков-Довжанский.

 
мвс

По предварительным данным, автомобиль "Форд" под управлением 27-летнего мужчины двигался со стороны Киева в направлении Харькова и выехал на встречную полосу.

 
мвд

Во время движения автомобиль столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21011" под управлением 60-летнего водителя, автобусом "Эталон" под управлением 64-летнего водителя, и "Тойотой" под управлением 62-летней женщины.

В результате ДТП пострадали 11 человек – водители "Форда" и автобуса, пассажиры автобуса.

Украинская правда

Темы: ДТП Харьковская область
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IP: 212.104.89.---Kharyok19.05.2017 15:45
Опять то же самое место. Сколько же там народу погибло за эти годы? Сколько еще должно погибнуть, чтобы в дорожной полиции поняли, что нельзя так организовывать движение! Нельзя менять полосы на вершине холма. Когда вверх едешь по второй полосе, взбираешься наверх и из-за капота (или любой плохой видимости - солнце в глаза, туман, дождь) не видишь, как спустя 5-10 метров полосы меняются и ты оказываешься на встречке и уже на спуске. А с другой стороны такая же история. Тоже кто-то идет по своей второй полосе. И наверху или сразу после вершины "стречаются два одиночества" и вместе едут на кладбище!
Сколько надо еще жертв! Погибших в маршрутке несколько лет назад видимо не хватило, чтобы всё понять о тех "трёх холмах" у Люботина.
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