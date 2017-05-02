Госдеп США предупреждает об угрозе терактов в Европе

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Вторник, 2 мая 2017, 01:48

Государственный департамент предупреждает граждан США об угрозе террористических актов по всей Европе.

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

Отмечается, что  срок предупреждения истекает 1 сентября 2017 года.

В Госдепе отмечают, что недавние теракты во Франции, России, Швеции и Соединенном Королевстве показывают, что "Исламское Государство", "Аль-Каида" и другие связанные с ними террористические группировки, имеют возможность планировать и совершать теракты в Европе.

"Хотя местные органы власти продолжают проводить контртеррористические операции, Госдепартамент, тем не менее, по-прежнему обеспокоен возможностью будущих террористических нападений. Граждане США должны всегда быть начеку, так как пособники  террористов или независимые экстремисты могут совершать нападения без предупреждения", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что экстремисты фокусируются на туристических объектах, транспортных узлах, рынках, торговых центрах, правительственных учреждениях. Террористы могут использовать для атак огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, транспортные средства, холодное оружие.

В Госдепе отметили, что США тесно сотрудничают с европейскими партнерами в связи с угрозой международного терроризма и работают над предотвращением терактов и укреплением защиты от потенциальных угроз.

Темы: США терроризм Европа
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