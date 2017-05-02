В Лондоне задержали трех девушек по подозрению в терроризме

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Вторник, 2 мая 2017, 06:10

В Лондоне в рамках антитеррористической операции, продолжающейся с прошлой недели, задержаны еще трое подозреваемых.

Об этом сообщает ВВС.

Все трое задержанных - девушки 18-19 лет.

Подозреваемые были арестованы во время операции, которая проводилась по трем адресам в Лондоне на основании оперативной информации, полученной в ходе проведенного в четверг рейда.

Сейчас все три девушки находятся в изоляторе временного содержания за пределами Лондона. Их подозревают в планировании, подготовке или подстрекательстве к терактам.

В минувший четверг полиция провела антитеррористическую операцию на Харлесден-роуд в лондонском районе Уиллесден и одновременно в графстве Кент.

По итогам операции были задержаны шестеро, в том числе двое мужчин и 20-летняя девушка. Еще одна 21-летняя девушка была ранена полицейскими при штурме квартиры, где находились подозреваемые.

Еще одну подозреваемую - 43-летнюю женщину - полиция задержала в рамках той же операции в графстве Кент чуть позже в четверг.

Всех задержанных подозревают в подготовке террористических актов и подстрекательстве к ним.

Темы: Великобритания терроризм
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