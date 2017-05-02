У Лондоні затримали трьох жінок за підозрою в тероризмі

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Вівторок, 2 травня 2017, 06:10

У Лондоні в рамках антитерористичної операції, яка триває з минулого тижня, затримані ще троє підозрюваних.

Про це повідомляє ВВС.

Всі троє затриманих - дівчата 18-19 років.

Підозрювані були заарештовані під час операції, яка проводилася за трьома адресами в Лондоні на підставі оперативної інформації, отриманої в ході проведеного в четвер рейду.

Зараз всі три дівчини знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання за межами Лондона. Їх підозрюють у плануванні, підготовці або підбурюванні до терактів.

У минулий четвер поліція провела антитерористичну операцію на Харлесден-роуд в лондонському районі Уіллесден і одночасно в графстві Кент.

За підсумками операції були затримані шестеро, в тому числі двоє чоловіків і 20-річна дівчина. Ще одна 21-річна дівчина була поранена поліцейськими під час штурму квартири, де знаходилися підозрювані.

Ще одну підозрювану - 43-річну жінку - поліція затримала в рамках тієї ж операції в графстві Кент трохи пізніше в четвер.

Всіх затриманих підозрюють у підготовці терористичних актів і підбурюванні до них.

Теми: Велика Британія тероризм
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