У Лондоні затримали трьох жінок за підозрою в тероризмі
У Лондоні в рамках антитерористичної операції, яка триває з минулого тижня, затримані ще троє підозрюваних.
Про це повідомляє ВВС.
Всі троє затриманих - дівчата 18-19 років.
Підозрювані були заарештовані під час операції, яка проводилася за трьома адресами в Лондоні на підставі оперативної інформації, отриманої в ході проведеного в четвер рейду.
Зараз всі три дівчини знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання за межами Лондона. Їх підозрюють у плануванні, підготовці або підбурюванні до терактів.
У минулий четвер поліція провела антитерористичну операцію на Харлесден-роуд в лондонському районі Уіллесден і одночасно в графстві Кент.
За підсумками операції були затримані шестеро, в тому числі двоє чоловіків і 20-річна дівчина. Ще одна 21-річна дівчина була поранена поліцейськими під час штурму квартири, де знаходилися підозрювані.
Ще одну підозрювану - 43-річну жінку - поліція затримала в рамках тієї ж операції в графстві Кент трохи пізніше в четвер.
Всіх затриманих підозрюють у підготовці терористичних актів і підбурюванні до них.
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