В СИЗО Ростова опровергли информацию о смерти украинца
В ростовском СИЗО опровергли информацию о смерти украинца Артура Панова.
Об этом УНИАН сообщили в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону.
"Мы связались с российскими органами власти. В УФСИН и в СИЗО сказали, что Панов жив и здоров", - сказал дипломат.
Как сообщалось, ранее о смерти Панова заявило российское издание "Фонтанка".
Издание писало, что 19-летний украинец умер 29 апреля, причиной смерти указывается сердечная недостаточность.
Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области. По версии российских властей, молодой человек под видом беженца пересек украино-российскую границу с целью совершения теракта на территории России.
На момент задержания Панову не было и 18 лет.
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