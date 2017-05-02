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ЗМІ: Український політв'язень помер в російському СІЗО

Вівторок, 2 травня 2017, 01:04
ЗМІ: Український політв'язень помер в російському СІЗО

29 квітня в ростовському слідчому ізоляторі помер громадянин України Артур Панов, якого російська влада звинувачуює в підготовці терористичного акту в Росії.

Про це повідомляє російське видання "Фонтанка".

Причиною смерті вказується серцева недостатність. Йому було 19 років.

Як пише видання, 14 лютого в Північно - Кавказькому військовому окружному суді Ростова почався судовий процес у справі Артура Панова, разом з ним на лаві підсудних також опинився і ростовський студент, якому інкримінують сприяння у "злочинній діяльності" українця.

Панов був затриманий на початку грудня 2015 року в Ростовській області. За версією російської влади молодий чоловік під виглядом біженця перетнув українсько-російський кордон з метою здійснення теракту на території Росії.

На момент затримання Панову не було і 18-ти років.

"Українська правда" у Threads

Теми: українціполітв'язніРосія
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