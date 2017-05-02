КИУ назвал победителей выборов в ОТГ по партийным спискам

По партийным спискам на выборах в ОТГ 30 апреля победил "Наш край".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины по итогам голосования по партийным спискам на выборах в ОТГ.

По данным КИУ, на выборах в советы в городских объединенных общинах, которые состоялись 30 апреля, представители 16 партий получили депутатские мандаты. Всего по партийным спискам выборы состоялись в 9 городских общинах 6 областей Украины. В общем избиралось 242 депутата.

По партийным спискам на выборах в ОТГ победил "Наш край": 42 представителя партии стали депутатами (17,4% от общего количества). На втором месте - "Оппозиционный блок" (37 депутатов, 15,3%), на третьем - БПП "Солидарность" (25, 10,3% - выше место из-за представленности в большем количестве советов), на четвертом - "Відродження" (25, 10,3%), на пятом - "Радикальная партия" (23, 9,5%).

С шестого по девятое место расположились: ВО "Черкащани" (21, 8,7%), ВО "Батькивщина" (19, 7,9%), "Единый центр" (14, 5,8%) и УКРОП (11, 4,6%).

Десятое-одиннадцатое место поделили "Самопомич" и "Стабильность" (по 5 депутатов и 2% в каждой партии).

Места с 12 по 15 заняли "Воля народа" (4, 1,7%), Аграрная партия, "Справедливость" и "Единство" (по 3 депутата и 1,2%). На последнем месте партия "Сила людей" (2 мандата, 0,8%).

Как сообщалось, в воскресенье 30 апреля прошли выборы глав 47 объединенных территориальных общин в 19 областях Украины.