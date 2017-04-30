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В 19 областях проходят выборы глав 47 ОТО

Воскресенье, 30 апреля 2017, 11:28

В воскресенье проходят выборы глав 47 объединенных территориальных общин в 19 областях Украины.

Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

"Сегодня день рождения 47 объединенных территориальных общин! Жители общин из 19 областей избирают своих глав", - написал он.

"Объединение общин - это новые возможности для ответственных и неравнодушных граждан. Которые готовы собственноручно творить на своих территориях символы изменений - современные новые школы, детсады, дома культуры, дороги... Верю, что люди выберут настоящих лидеров изменений. Настоящих хозяйственников и менеджеров с искренним желанием достичь успеха", - добавил министр.

По его словам, сегодня ОТГ демонстрируют развитие и рост.

Темы: виборы
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