СБУ задержала в Одессе группу людей по подозрению в подготовке терактов

2481 просмотр
0
Вторник, 2 мая 2017, 13:48

СБУ задержала в Одессе группу местных жителей, которые подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций.

 
Скриншот с видео СБУ

Об этом сообщает во вторник управление СБУ в Одесской области.

"Оперативники спецслужбы с задействованием спецподразделения "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций", - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Темы: Одесса СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Одесса: с Куликова поля эвакуировали людей из-за "минирования". Есть задержанный 2 мая 2017, 13:18
В Одессе почтили память погибших 2 мая украинских активистов 2 мая 2017, 12:54
"Оппоблок" заявляет, что троих его одесских депутатов вызвали на допрос 2 мая 2017, 12:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Одесса: с Куликова поля эвакуировали людей из-за "минирования". Есть задержанный
КИУ назвал победителей выборов в ОТГ по партийным спискам
В СИЗО Ростова опровергли информацию о смерти украинца
Сутки в АТО: 55 обстрелов, 4 военных ВСУ ранены
Все новости
Книга

"Череп": отрывок из нового романа Олега Шинкаренко

"Пальмы севера"

Какие фильмы покажут молодые украинские документалисты на фестивале "86"