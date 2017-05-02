СБУ задержала в Одессе группу людей по подозрению в подготовке терактов
СБУ задержала в Одессе группу местных жителей, которые подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций.
Об этом сообщает во вторник управление СБУ в Одесской области.
"Оперативники спецслужбы с задействованием спецподразделения "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций", - говорится в сообщении.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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