Кремль: Путин и Трамп поговорили о Сирии, КНДР и встрече на G20

1769 просмотров
0
Вторник, 2 мая 2017, 23:18

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили координацию действий двух стран в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, ситуацию вокруг КНДР и возможность организацию встречи в привязке к саммиту G20 в начале июле. 

Об этом вечером 2 мая сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран, акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса", - отмечается в сообщении. 

В частности, стороні договорились "активизировать диалог между главами МИД по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость".
"Цель - создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. ...  Также обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове. ... Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы", - заявили в Кремле.

Также стороны "высказались ... в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита Группы двадцати 7-8 июля в Гамбурге".

Темы: Путин Трамп США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Песков: Встречу в "нормандском формате" не устроить до выборов президента Франции 2 мая 2017, 22:09
Путин пожаловался, что трагедию 2 мая в Одессе до сих пор не расследовали 2 мая 2017, 19:38
Путин говорит, что подрыв патруля ОБСЕ ведет к эскалации конфликта 2 мая 2017, 17:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Обстрел под Авдеевкой: 1 военнослужащий погиб
Кремль: Путин и Трамп поговорили о Сирии, КНДР и встрече на G20
2 мая в Одессе: задержаны 14 человек, правонарушений не допущено
Дом профсоюзов в Одессе снова "заминировали", людей эвакуируют
Все новости
Хочу побеждать!

Как выступает 93-летний теннисист Украины

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Брюгге