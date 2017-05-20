В Пентагоне сообщили о новом плане уничтожения ИГИЛ

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Суббота, 20 мая 2017, 02:14

Министр обороны США Джеймс Маттис анонсировал существенные изменения в тактике противостоянию террористической группировке ИГИЛ в Сирии и Ираке, которая заключается в лишении путей отхода боевиков с освобожденных территорий.

Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Пентагоне, передает "Укринформ".

"Президент (Дональд Трамп) распорядился изменить тактику вытеснения ИГИЛ с безопасных для них мест в изнурительных боях на окружение противника в его укреплениях, чтобы мы могли уничтожить ИГИЛ", - сказал Маттис.

Он подчеркнул, что сейчас коалиция тратит время и усилия на то, чтобы окружить очаги террористов, назвав их "стратегической угрозой", если они вернутся, и снова будут планировать теракты в других странах.

Глава Пентагона также отметил, что роль вооруженных сил США в Ираке и Сирии будет актуальной, пока местные силы не смогут противостоять угрозам в регионе.

При этом он подчеркнул, что США теперь будут проводить "усиленную кампанию против ИГИЛ".

Темы: США терроризм
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