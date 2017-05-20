Украина "закрыла" въезд почти 2 тыс. россиян

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Суббота, 20 мая 2017, 11:19

Украина запретила въезд на свою территорию сроком на 3 года для почти 40 российских актеров и певцов за незаконное посещение Крыма.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

"На сегодняшний день мы выявили около 40 человек - артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым", - отметил Назаренко и добавил, что ГПСУ благодарна за помощь, которую оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы.

В "черный список" входят такие исполнители, как Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева, Николай Добрынин, Людмила Артемьева и др.

Назаренко сообщил, что в 2016 году был запрещен въезд в Украину для 5,4 тыс. иностранцев, из них более 1,2 тыс. - граждане России.

В текущем году общее количество запретов на въезд достигла 2,5 тыс., 616 из них - граждане РФ.

Темы: Крым Росcия аннексия
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