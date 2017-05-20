В Житомире появилась мемориальная доска Леху Качинскому

В центре Житомира на фасаде здания местной прокуратуры открыта мемориальная доска польскому президенту Леху Качинскому, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года.

Об этом сообщает Укринформ.

"В Житомире проживает одна из крупнейших польских общин в Украине. На сегодня у нашего города сложились довольно тесные отношения с польскими городами-побратимами - Плоцком и Битомом. Лех Качинский - это фигура мирового уровня. Он приложил немало усилий, чтобы отстоять Украину во время российской агрессии, он был другом Украины. Открыв памятную доску и переименовав одну из центральных улиц в его честь, мы выражаем заодно и благодарность Польше за поддержку", - отметил городской голова Сергей Сухомлин.

Фото с Facebook Зубко

В свою очередь присутствовавший на мероприятии вице-премьер - министр регионального развития Геннадий Зубко отметил, что Житомир стал вторым городом (после Одессы), где установлена памятная доска Качинскому.

Вице-спикер Сейма Республики Польша Ришард Терлецкий отметил, что Качинский был одним из немногих современных европейских лидеров, которые открыто выступали против теории пребывания Украины в тени российского влияния.