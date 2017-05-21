В Одессе прошел мегамарш в вышиванках

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Воскресенье, 21 мая 2017, 02:56

Около двух тысяч одесситов разных поколений с флагами Украины и Евросоюза в руках вышли на десятый "Мегамарш в вышиванках" по центральным улицам "морской столицы".

Об этом сообщает Укринформ.

Участники акции, которые возглавляли колонну, несли большую растяжку с надписью "Мегамарш в вышиванках. Одесса", которую с двух сторон обрамляли герб Украины и крымскотатарская тамга. Наряду двигалась большая группа юных одесситов с растяжкой "Малыши на мегамарше", а над головами людей колыхалось длинное желто-синее полотнище, многие несли также красно-черные флаги и плакаты с национальной символикой крымских татар.

Участники мегамарша - от Соборной площади до Приморского бульвара скандировали: "Казацкому роду нет переводу", "Одна, единая, соборная Украина", "Молдаванка и Пересыпь - в вышиванках вся Одесса", "Украина превыше всего".

Участникам акции продемонстрировали мастерское исполнение танца "Боевой гопак" воспитанники юношеской школы "Шторм", а у здания мэрии красочную колонну встретил оркестр Национальной гвардии Украины, исполнивший ряд патриотических композиций.

Закончился мегамарш-2017 совместным исполнением песни "Батькивщина".

Темы: Одесса
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