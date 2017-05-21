В Одесі пройшов мегамарш у вишиванках

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Неділя, 21 травня 2017, 02:56

Близько двох тисяч одеситів різних поколінь з прапорами України та Євросоюзу в руках вийшли на десятий "Мегамарш у вишиванках" центральними вулицями "морської столиці".

Про це повідомляє Укрінформ.

Учасники акції, що очолювали колону, несли велику розтяжку з написом "Мегамарш у вишиванках. Одеса", яку з двох боків обрамляли герб України і кримськотатарська тамга. Поряд рухалася велика група юних одеситів з розтяжкою "Малюки на мегамарші", а над головами людей колихалося довжелезне жовто-синє полотнище, багато хто ніс також червоно-чорні прапори та плакати з національною символікою кримських татарів.

Учасники мегамаршу - від Соборної площі до Приморського бульвару скандували: "Козацькому роду нема переводу", "Одна, єдина, соборна Україна", "Молдаванка та Пересип - в вишиванках вся Одеса", "Україна понад усе".

Учасникам акції продемонстрували майстерне виконання танцю "Бойовий гопак" вихованці юнацької школи "Шторм", а біля будівлі мерії барвисту колону зустрів оркестр Національної гвардії України, що виконав низку патріотичних композицій.

Закінчився мегамарш-2017 спільним виконанням пісні "Батьківщина".

Теми: Одеса
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