Китай уничтожил и посадил около 20 агентов ЦРУ - NYT

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Воскресенье, 21 мая 2017, 04:02

Китайское правительство "систематически уничтожает" шпионские операции ЦРУ в стране, начиная с конца 2010 года были убиты или арестованы, по крайней мере дюжина источников ЦРУ.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Издание опросило 10 нынешних и бывших американских чиновников, которые описали разведывательную деятельность как одну из худших за последние десятилетия.

Некоторые следователи убеждены, что в ЦРУ был крот, в то время как другие считают, что китайцы взломали тайную систему ЦРУ, используется для связи с иностранными информаторами.

В ЦРУ отказались от комментариев на запрос The New York Times и Associated Press.

Количество потерь ЦРУ в Китае можно сравнить с количеством потерь в Советском Союзе и России в результате предательства сотрудником ЦРУ Олдричем Эймсом и агентом ФБР Робертом Хансеном.

По меньшей мере 20 источников ЦРУ были убиты или заключены в Китае в течение двух лет, сообщает The New York Times, ссылаясь на двух бывших высокопоставленных американских чиновников.

Следователи подозревают, что бывший оперативник ЦРУ был кротом, но не смогли собрать достаточно доказательств, чтобы арестовать его и теперь он живет в другой азиатской стране.

ФБР и ЦРУ пришло к выводу, что с 2013 Китай больше не имеет возможности идентифицировать американских агентов.

Темы: Китай США разведка
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