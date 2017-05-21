Украинская служба Euronews прекращает работу

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Воскресенье, 21 мая 2017, 10:41

Украинская служба Euronews прекращает свою работу.

Как сообщается в Facebook телекомпании, после почти 6 лет работы в воскресенье 21 мая Euronews прекратит вещание на украинском.

Как известно, в декабре прошлого года в Лионе, в штаб-квартире телеканала Euronews, состоялась предупредительная однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций.

Инициатором забастовки стала украинская редакция Euronews, которая протестовала против планов руководства прекратить с апреля 2017 года вещания на украинском из-за нехватки финансирования.

Украинская правда

Темы: медиа
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