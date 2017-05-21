Путин внепланово засобирался в Париж - росСМИ

3042 просмотра
0
Воскресенье, 21 мая 2017, 19:59

Президент РФ Владимир Путин совершит незапланированный визит в Париж 29 мая, во время которого встретится с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом пишет российсий "Коммерсант" со ссылкой на  высокопоставленный источник в Кремле и информированных собеседников в Париже.

Отмечается, что поводом для поездки станет открытие выставки о Петре I в Версале. Источник в Кремле уточнил, что "повестка визита будет насыщенной" и не ограничится торжественной церемонией в Версале.

По словам собеседника издания в Париже, "трудно себе представитель, что Путин отправился бы во Францию, не получив согласия, что встретится и познакомится с новым президентом (Эмманюэлем Макроном)". 

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о планах Путина посетить Францию, пишет ТАСС

"Мы своевременно сделаем объявление", - заявил Песков, комментируя информацию "Коммерсанта". 

Темы: Путин Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-жена Путина связана с мультимиллионным бизнесом – Reuters 19 мая 2017, 13:00
В Кремле ищут письмо девятилетнего сына Сущенко к Путину 19 мая 2017, 11:46
Чубаров: Путин продолжает в Крыму репрессии Сталина 18 мая 2017, 10:25
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ДТП автобуса с членами правящей партии Турции: 32 раненых
Порошенко: мой народ способен прожить без подконтрольных ФСБ соцсетей
Турция утвердила безвизовые поездки для украинцев по ID-картам
АТО: 48 обстрелов, 7 бойцов ВСУ ранены
Все новости
Культура

Сколько тратят украинские музеи на новые экспозиции и реставрации

Путеводитель

На что пойти во время Книжного Арсенала?