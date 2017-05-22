В Донецкой области тракторист наехал на мину
Утром 21 мая в Донецкой области под Талаковкой трактор наехал на мину.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
"На расстоянии примерно 2,5 километра от Талаковка в сторону Коминтерново при выполнении сельскохозяйственных работ трактор задел мину", - говорится в сообщении.
У водителя легкая контузия, трактор получил механические повреждения.
Специалисты осмотрели территорию на отсутствие других взрывоопасных предметов.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
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