В Донецкой области тракторист наехал на мину

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Понедельник, 22 мая 2017, 02:47

Утром 21 мая в Донецкой области под Талаковкой трактор наехал на мину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"На расстоянии примерно 2,5 километра от Талаковка в сторону Коминтерново при выполнении сельскохозяйственных работ трактор задел мину", - говорится в сообщении.

У водителя легкая контузия, трактор получил механические повреждения.

Специалисты осмотрели территорию на отсутствие других взрывоопасных предметов.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Темы: Донбасс
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