У Донецькій області тракторист наїхав на міну

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Понеділок, 22 травня 2017, 02:47

Вранці 21 травня в Донецькій області під Талаківкою трактор наїхав на міну.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"На відстані приблизно 2,5 кілометри від Талаківки в сторону Комінтерново під час виконання сільськогосподарських робіт трактор зачепив міну", - йдеться в повідомленні.

У водія легка контузія, трактор отримав механічні пошкодження.

Фахівці оглянули територію на відсутність інших вибухонебезпечних предметів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Теми: Донбас
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