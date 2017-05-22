У Донецькій області тракторист наїхав на міну

Вранці 21 травня в Донецькій області під Талаківкою трактор наїхав на міну.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"На відстані приблизно 2,5 кілометри від Талаківки в сторону Комінтерново під час виконання сільськогосподарських робіт трактор зачепив міну", - йдеться в повідомленні.

У водія легка контузія, трактор отримав механічні пошкодження.

Фахівці оглянули територію на відсутність інших вибухонебезпечних предметів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.