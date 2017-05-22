У Донецькій області тракторист наїхав на міну
Вранці 21 травня в Донецькій області під Талаківкою трактор наїхав на міну.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
"На відстані приблизно 2,5 кілометри від Талаківки в сторону Комінтерново під час виконання сільськогосподарських робіт трактор зачепив міну", - йдеться в повідомленні.
У водія легка контузія, трактор отримав механічні пошкодження.
Фахівці оглянули територію на відсутність інших вибухонебезпечних предметів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
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