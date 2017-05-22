Путин внезапно приедет во Францию – СМИ

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Понедельник, 22 мая 2017, 09:01

Президент России Владимир Путин 29 мая внепланово посетит с визитом Францию.

Об этом, ссылаясь на источники в в Париже и Москве, сообщает российское издание "Коммерсант"

По данным источников "Ъ", поводом для визита станет открытие в Версале, резиденции французских королей, выставки, посвященной Петру Первому.

По мнению издания, визит даст Путину возможность лично познакомиться с Эмманюэлем Макроном — новым лидером страны, считающейся одним из основных партнеров России в ЕС.

Как известно, в ходе избирательной кампании во Франции Макрон был единственным из основных кандидатов, кто не ратовал за сближение с Москвой и за смягчение антироссийских санкций, введенных ЕС.

Примерно в то же время, когда Путин будет находиться во Франции, поблизости, в Брюсселе, окажется президент США Дональд Трамп, который примет участие в саммите НАТО.

Ранее источники "Ъ" в Москве и Вашингтоне сообщали, что официальные лица двух стран обсуждали возможность встречи президентов в ходе европейского турне Трампа в конце мая.

Называлась даже ориентировочная дата — 28 мая. Однако в итоге официально было объявлено: знакомство лидеров сверхдержав состоится в июле на саммите G20 в Гамбурге (Германия).

Темы: Путин Франция
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