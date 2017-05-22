В четырех областях ожидаются заморозки

В ночь на 23 мая в четырех областях Украины ожидаются заморозки.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

"Ночью 23 мая в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°", - говорится в сообщении.

скриншот

На остальной территории ночью от 7 до 9 градусов выше нуля, днем на Западе и Центре 20-22, на Востоке 18-20 градусов тепла.

скриншот

Дожди ожидаются в западных областях.



Украинская правда