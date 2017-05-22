У чотирьох областях очікуються заморозки

В ніч на 23 травня у чотирьох областях України очікуються заморозки.

Про це йдеться у повідомленні Гідрометцентру.

"Вночі 23 травня в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°", - йдеться у повідомленні.

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На решті території вночі від 7 до 9 градусів вище нуля, вдень на Заході і Центрі 20-22, на Сході 18-20 градусів тепла.

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Дощі очікуються в західних областях.

Українська правда