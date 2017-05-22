Порошенко наградил 129 военных. Среди них боец, который спас 7 побратимов

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Понедельник, 22 мая 2017, 15:22

Президент Петр Порошенко наградил 129 украинских военных, в том числе 20 посмертно.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В общем президент наградил 129 украинских военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Среди награжденных 20 погибших, еще 109 - ранены. Соответствующий Указ глава государства подписал 22 мая.

В частности, Порошенко наградил орденом За мужество II степени Богдана Музыку, который участвовал в освобождении и обороне Новосветловки и Трёхизбенки.

 

"2 марта 2017 Богдан Музыка в составе группы из восьми человек выполнял задачи. В результате срабатывания противопехотной мины военный, который двигался впереди группы, получил осколочное ранение обеих ног, множественные осколочные ранения и тяжелое минно-взрывное ранение. Сейчас он проходит лечение в Киевском военном госпитале. Солдат Богдан Музыка сохранил жизнь 7-м военнослужащим сводной группы", - отмечают в сообщении.

Также орденом За мужество II степени награжден Сергей Мокренко.

"28 февраля солдат выполнял задачи по боевому дежурству на позиции батальона близ населенного пункта Луганское. Во время дежурства начался плотный вражеский обстрел с минометов. В результате взрыва одной из мин Сергей Мокренко получил ранения несовместимые с жизнью. Благодаря проявленным мужеству и героизму солдата, группа, в которую он входил, выполнила поставленную задачу", - рассказывается о Мокренко в сообщении.

Кроме этого, пятеро военных получили орден Богдана Хмельницкого III степени.

"Подавляющее большинство награжденных военных выполняли задания на Мариупольском направлении, а также в районах населенных пунктов Зайцево и Авдеевка, в районе Донецкого аэропорта", - отмечается в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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