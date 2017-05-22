НАБУ опубликовало документы об увольнении взяточника, о котором сообщила ГПУ

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало документы, удостоверяющие, что задержанный за взяточничество Самков был уволен из НАБУ в феврале 2017 года.

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице ведомства.

"Отмечаем уже в третий раз, что ни один из работников Национального бюро задержан не был. Лицо, чья фамилия упоминалось в связи с данными событиями, не работает в Бюро с февраля 2017 года. Это подтверждается официальными документами, скан-копии которых НАБУ публикует, чтобы снять спекуляции вокруг этой темы", - отмечается в сообщении.

"Требуем от Генеральной прокуратуры обнародовать официальное опровержение заявлений пресс-секретаря Юрия Луценко в сети Фейсбук, если, конечно, госпожа Сарган официально уполномочена предоставлять комментарии от имени ГПУ. Если же она имеет другой статус, просим Генеральную прокуратуру разъяснить, на каком основании она публикует информацию о досудебных расследованиях ГПУ, причем недостоверную", - добавили в ведомстве.

Как известно, Сарган 19 мая сообщила, что сотрудника НАБУ и его сообщника задержали за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.



В НАБУ заявили, что этот работник не является сотрудником НАБУ с февраля 2017 года.



Украинская правда