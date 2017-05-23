В Манчестере в концертном зале произошел взрыв, есть жертвы - СМИ

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Вторник, 23 мая 2017, 02:39

Полиция Манчестера подтверждает, что во время концерта  Арианы Гранде в зале Manchester Arena произошел инцидент, в результате которого погибли люди.

Об этом сообщает The Guardian

Полиция не называет количество погибших и раненых и не подтверждает сообщения очевидцев о взрыве, но призывает местных жителей держаться подальше от концертного зала Manchester Arena.

При этом, очевидцы сообщили изданию, что зал содрогнулся от громкого взрыва, который было слышно снаружи, и все посетители начали кричать, пытаясь выбраться наружу.

Одна из посетителей концерта рассказала, что после того, как она вышла из зала,  то увидела, что полиция окружила район, а также железнодорожную станцию Manchester Victoria.

"Люди, крича и плача, сообщают, что там была бомба, а еще что там стреляют", - сообщила она.

Жители дома, который находится напротив зала Manchester Arena также подтвердили, что слышали громкий взрыв.

Manchester Arena, самый большой крытый стадион в Европе, был открыт в 1995 году и вмещает 21 тысячу человек.

Темы: взрыв Великобритания
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