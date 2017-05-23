Freedom House призвал Раду тщательно выбирать омбудсмена

Международная правозащитная организация Freedom House призывает народных депутатов провести консультации с гражданским обществом прежде чем выбирать Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Мы призываем Раду рассмотреть широкий круг кандидатов и тесно консультироваться с гражданским обществом, в случае необходимости отложив официальное голосование в парламенте", - заявил директор программ Евразии Марк Берендт.

"Институт Уполномоченного по правам человека в значительной степени способствует улучшению прав человека в Украине и заслуживает тщательного, открытого процесса отбора. Чтобы быть эффективной, институция должна быть политически независимой, иметь официальный мандат от ВР, а также поддержку и участие гражданского общества", - подчеркивают правозащитники.

Freedom House отмечает, что платформа Human Rights Agenda, коалиция украинских правозащитных организаций, призвали к открытому процессу отбора, а также предложили четыре кандидата на этот пост. Однако, 24 мая комитет по правам человека ВР планирует рассмотреть три кандидатуры, избранные без консультаций с гражданским обществом, потенциально ставя под угрозу независимость омбудсмена.

Украина имеет рейтинг частично свободной в рейтинге Свободы в мире 2017, частично свободной в рейтинге Свободы Прессы 2017, частично свободной в рейтинге Свободы интернета 2016, а также набирает 4,6 баллов из 7 в рейтинге демократии, где 7 худший показатель среди стран переходного периода 2017 г.