Экс-замначальника полиции Хмельницкой области обьявлено подозрение

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении экс-заместителю начальника Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области.



Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГПУ.



Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при оперативном сопровождении департамента внутренней безопасности Национальной полиции 22 мая сообщил о подозрении бывшему заместителю начальника Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.



Его подозревают в завладении чужим имуществом путем обмана и путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 УК Украины).



Отмечается, что расследование установило, что, занимая влиятельную должность, он систематически получал от своих подчиненных денежные средства на общую сумму 30 тысяч грн якобы на нужды службы.



Чиновник, среди прочего, мошенническим путем брал в подчиненных ему сотрудников полиции денежные средства на съемку фильма о деятельности Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области или ремонт часовни, чего делать не планировалось.



В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, привлечения всех виновных лиц к ответственности.



Сторона обвинения просит суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



За содеянное уголовное правонарушение уже бывшему милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.



Украинская правда