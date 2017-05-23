Чубаров об аннексии: У Кремля был план провокаций побоища в Крыму

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Вторник, 23 мая 2017, 14:27

Угроза провокаций российских властей против крымских татар в начале аннексии Крыма была очень высокой.

Такой информацией поделился один из лидеров крымских татар и народный депутат Украины Рефат Чубаров в интервью "Апострофу".

"Я знаю, что когда уже началась прямая фаза оккупации со стороны Керчи, Феодосии, когда уже колонны днем и ночью ехали по Крыму – в Симферополе, в других городах ночью по улицам стало слоняться много групп людей. Они подходили к зданию Меджлиса крымскотатарского народа, других объектов", – рассказал он.

"Это были так называемые казаки. Но уже тогда было заметно, что в каждой группе этих казаков было несколько человек, которые выделялись на фоне других. Они были в такой же одежде, как и остальные, выглядели такими же ряжеными клоунами, но наши ребята видели у них автоматы. Это потом мы узнали, что было переброшено несколько сотен резервистов – казаков из Ставропольского, Краснодарского края. И они были главными среди местных крымских маргиналов, которые тоже вышли на улицы", – сказал Чубаров.

"И мы – и я, и мои коллеги – не отбрасывали сценария, когда ради того, чтобы объяснить миру, что происходит в Крыму, в выгодном для России свете, Кремль попытается спровоцировать физическое столкновение между людьми. Я был почти уверен в том, что таков один из основных сценариев", – заявил он.

Чубаров вспомнил, что тогда практически во всех местах компактного проживания крымских татар "и днем, и ночью" для защиты была "организована, хотя и безоружна", молодежь: "У нас действительно не было оружия. Мы бы, возможно, и хотели – но его не было. Молодежь была организована, и мы охраняли наши поселения".

"А в некоторых других местах, где мы жили не компактно, а смешанно с представителями других национальностей, к такому патрулированию мы пригласили и их. И много где люди откликнулись. Потому что не только крымские татары не понимали тогда, что же происходит. Все чувствовали только, что происходит что-то плохое, и никто не знал, чем все завершится", – добавил он.

"Угроза провокаций была очень высокой. Во-первых, это очень легко сделать. Во-вторых, у России в этом деле есть большой опыт. Тот же Кавказ. И мы тогда об этом думали", – сказал Чубаров.

"Они могли где-то совершить убийства людей – и обвинить в этом крымских татар. А дальше показать так, будто разъяренная толпа с оружием и этими казаками врывается в поселения крымских татар, убивает 50-60 человек (не важно, на самом деле, сколько) – а Россия уже тогда вводит войска и "наводит порядок". И настаивает на этом перед миром – мы здесь порядок наводим, никаких других целей у нас здесь нет", – продолжил он.

"Нас предупреждали, что может быть. И уже потом, через несколько месяцев после захвата Крыма, люди из Москвы, которые нам симпатизировали, говорили нам о том, что вариант с таким провоцированием массового побоища на полуострове, направленного против крымских татар, со многими смертями, в Кремле держался несколько недель. Пока они сами от него не отказались. По каким причинам – мне трудно сказать" – сказал Чубаров.

Алена Рощенко УП

Темы: Крым аннексия Росcия провокации крымские татары
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