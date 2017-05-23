Дебаты показали, что в Сенате Нидерландов есть большинство за ассоциацию Украина-ЕС

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Вторник, 23 мая 2017, 23:24

В Сенате Нидерландов, где во вторник проходили дебаты относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сформировалось большинство в поддержку документа.

Об этом написал активист украинской общины в Нидерландах Александр Снидалов на своей странице в Facebook.

Кроме традиционных сторонников соглашения, сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ поддержали девять сенаторов партии CDA, официально выступающей против принятия, а также трое сенаторов от партии CU, которая также официально не поддерживает ратификацию.

Этого большинства будет достаточно для успешного голосования, которое запланировано на 30 мая.

Лидер CDA в Сенате, Элко БрИнкман, отметил, что голосование его фракции может отличаться от голосования коллег по партии в Нижней палате парламента и в этом нет проблемы, поскольку Сенат проводит собственную оценку ситуации и бывает так, что оценки двух палат отличаются.

Голландская радиостанция BNR сообщает, что на следующей неделе за ратификацию Соглашения об ассоциации могут проголосовать 48 голландских сенаторов (при 38 необходимых, против – 27.

"За", скорее всего, проголосуют сенаторы партий VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CU и девять сенаторов партии CDA. Против будут голосовать PVV, SP, PvdD, SGP и 50plus.

Как известно, Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС 23 февраля.

Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина-ЕС.

Европейская правда

Темы: ЕС
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