Жебривский пообещал восстановить дома в Авдеевке до июля

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Среда, 24 мая 2017, 01:53

В Авдеевке восстановят все поврежденные в ходе боевых действий дома до конца июня.

Об этом сообщил глава Донецкой облВГА Павел Жебривский на странице в Facebook.

"Совместная рабочая группа ВГА и ГСЧС работает в Авдеевке и координирует работы по восстановлению поврежденных оккупантами домов. К концу июня во всех поврежденных во время войны домах Авдеевки должны быть перекрыты крыши, застеклены окна, укреплены и восстановлены стены", - отметил он.

Жебривский добавил, что по состоянию на 23 мая был застеклен дом по ул. Сапронова, где в результате обстрелов 13 мая погибли 4 человек. Осталось перекрыть крышу дома.

Также вставили окна и двери в квартире по ул. Воробьева, где вместе с бабушкой будет жить 4-летняя дочь погибших.

Темы: Авдеевка Жебривский
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