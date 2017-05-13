Боевики обстреляли Авдеевку: 4 жителей погибли, 1 ранен

В результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он отметил, что обстрел произошел около 19:30 субботы.

"В районе улицы Сапронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали", - написал Жебривский.

Вместе с тем, спикер полиции Донецкой области Наталья Шиман сообщила, что снаряд попал во двор дома 53 по ул. Пионерской.

В этот момент на улице находились владельцы дома и их гости. Три женщины и мужчина погибли на месте от осколочных ранений.

"Чудом не пострадали двое детей, которые тоже были неподалеку от эпицентра взрыва", - сообщила Шиман.

Она добавила, что дети остались сиротами и находятся под защитой полицейских.

В свою очередь пресс-центр штаба АТО сообщил , что жилой сектор Авдеевки был обстрелян в 19:15 из артиллерийского вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Украинская правда