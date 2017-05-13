Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики обстреляли Авдеевку: 4 жителей погибли, 1 ранен

Суббота, 13 мая 2017, 20:16
Боевики обстреляли Авдеевку: 4 жителей погибли, 1 ранен

В результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он отметил, что обстрел произошел около 19:30 субботы.

"В районе улицы Сапронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали", - написал Жебривский.

Вместе с тем, спикер полиции Донецкой области Наталья Шиман сообщила, что снаряд попал во двор дома 53 по ул. Пионерской.

В этот момент на улице находились владельцы дома и их гости. Три женщины и мужчина погибли на месте от осколочных ранений.

"Чудом не пострадали двое детей, которые тоже были неподалеку от эпицентра взрыва", - сообщила Шиман.

Она добавила, что дети остались сиротами и находятся под защитой полицейских.

В свою очередь, пресс-центр штаба АТО сообщил, что жилой сектор Авдеевки был обстрелян в 19:15 из артиллерийского вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Украинская правда

Темы: Авдеевка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Авдеевка
Россияне пытались наступать на 4 направлениях, но безуспешно − Генштаб
Россияне ударили ракетами по Авдеевке: попали в многоэтажку, 2 раненых
Россияне 12 раз массированно обстреляли центр Авдеевки
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: