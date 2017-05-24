У Туки решат, как обеспечить новыми паспортами жителей ОРДЛО

На следующей неделе пройдет закрытое совещание касательно обеспечения жителей оккупированной части Донбасса биометрическими паспортами.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука во время выступления на международной конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны", сообщает "Укринформ".

"У меня вчера была встреча в Министерстве иностранных дел касательно обеспечения биометрическими паспортами жителей временно не контролируемых территорий и Крыма. На следующей неделе у нас будет совещание с привлечением пограничников", - сказал он.

Тука также отметил, что на этом совещании будет затрагиваться вопрос упрощенной процедуры вступления абитуриентов с неконтролируемой территории в высшие учебные заведения Украины.