Посетителей Рады просят одеваться опрятно и сдержанно

Пресс-служба аппарата Верховной Рады просит посетителей парламента придерживаться определенного дресс-кода.



Об этом говорится в объявлениях, размещенных при входе в ВР, сообщает в среду "Укринформ".



"Уважаемые друзья! Во время посещения Верховной Рады просим вас соблюдать мировые нормы офисно-делового дресс-кода", – говорится в сообщении.



В объявлении указано, что стандартами офисно-делового стиля явлюется строгость, аккуратность, сдержанность, элегантность, ухоженность.



Посетителей Рады просят воздержаться от вечернего, спортивной, маскарадной, слишком откровенной, пляжной одежды и обуви.