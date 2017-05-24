Посетителей Рады просят одеваться опрятно и сдержанно
Пресс-служба аппарата Верховной Рады просит посетителей парламента придерживаться определенного дресс-кода.
Об этом говорится в объявлениях, размещенных при входе в ВР, сообщает в среду "Укринформ".
"Уважаемые друзья! Во время посещения Верховной Рады просим вас соблюдать мировые нормы офисно-делового дресс-кода", – говорится в сообщении.
В объявлении указано, что стандартами офисно-делового стиля явлюется строгость, аккуратность, сдержанность, элегантность, ухоженность.
Посетителей Рады просят воздержаться от вечернего, спортивной, маскарадной, слишком откровенной, пляжной одежды и обуви.
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