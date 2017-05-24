Замдиректора НАБУ считает дело давлением на бюро

Первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава считает уголовное производство, открытого Генпрокуратурой по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу, давлением на бюро.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я расцениваю это как давление на НАБУ", - сказал он.

По его словам, действия сотрудников Генпрокуратуры в отношении него незаконны.

Как извуестно, Генпрокуратура ведет расследование против первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углавы о подозрении в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии.

НАБУ начало расследовать фальсификацию Генпрокуратурой дела против первого замдиректора бюро Углавы.