Замдиректора НАБУ считает дело давлением на бюро

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Среда, 24 мая 2017, 12:58

Первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава считает уголовное производство, открытого Генпрокуратурой по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу, давлением на бюро.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я расцениваю это как давление на НАБУ", - сказал он.

По его словам, действия сотрудников Генпрокуратуры в отношении него незаконны.

Как извуестно, Генпрокуратура ведет расследование против первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углавы о подозрении в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии.

НАБУ начало расследовать фальсификацию Генпрокуратурой дела против первого замдиректора бюро Углавы.

Темы: НАБУ
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