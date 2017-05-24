Генпрокурор рассказал, как разворовали грант на систему е-декларирования

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Среда, 24 мая 2017, 14:37

Грант, который выделила на систему е-декларирования Дания, разворовали, а ее разработкой занимались студенты Киевского политехнического института.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время своего отчета в Верховной Раде, передает "Укринформ".

"Следствие выяснило, что ни одного конкурса по избранию победителя на создание системы электронного декларирования не было. Правительство Дании предоставило средства на создание системы электронного декларирования для организации ПРООН в Украине. Эта организация определила исполнителя работ ООО "Миранда", что было установлено работниками фискальной службы", - отметил он.

По словам генпрокурора, руководитель "Миранды" Юрий Новиков подписал соглашение и поручил выполнение этих работ преподавателю Национального технического университета "Киевский политехнический институт", а также его студентам, что они и сделали.

"И вся эта система была сделана этими лицами", - подчеркнул он.

Одновременно Новиков, продолжил глава ГПУ, решил присвоить средства, выделенные на создание электронного декларирования, и перечислил их через фиктивную фирму на счет в Эстонии.

Луценко сообщил, что в рамках расследования данного дела на этой неделе вылетает с рабочей поездкой в Эстонию.

Темы: декларации НАПК Луценко криминал
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IP: 35.187.182.---petrius24.05.2017 15:02
Коррупционер - предатель родины. Как такое возможно? За что люди погибали и погибают? За то, чтобы одни воры пришли на смену другим? Порошенко залез по трупам молодых патриотов на пост президента и вместо системной реформаторской работы идёт сплошная имитация таковой.
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