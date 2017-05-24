Генпрокурор розповів, як розікрали грант на систему е-декларування

Грант, який виділила на систему е-декларування Данія, розікрали, а її розробкою займалися студенти Київського політехнічного інституту.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час свого звіту у Верховній Раді, передає "Укрінформ".

"Слідство з'ясувало, щодо жодного конкурсу з обрання переможця створення системи електронного декларування не було. Уряд Данії надав кошти на створення системи електронного декларування для організації ПРООН в Україні. Ця організація визначила виконавця робіт ТОВ "Міранда", що було встановлено працівниками фіскальної служби", - зазначив він.

За словами генпрокурора, керівник "Міранди" Юрій Новіков підписав угоду і доручив виконання цих робіт викладачу Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут", а також його студентам, що вони і зробили.

"І вся ця система була зроблена цими особами", - підкреслив він.

Водночас Новіков, продовжує голова ГПУ, вирішив присвоїти кошти, виділені на створення електронного декларування, і перерахував їх через фіктивну фірму на рахунок в Естонії.

Луценко повідомив, що в рамках розслідування цієї справи цього тижня вилітає з робочою поїздкою до Естонії.