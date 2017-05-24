Генпрокурор розповів, як розікрали грант на систему е-декларування

2298 переглядів
1
Середа, 24 травня 2017, 14:37

Грант, який виділила на систему е-декларування Данія, розікрали, а її розробкою займалися студенти Київського політехнічного інституту.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час свого звіту у Верховній Раді, передає "Укрінформ".

"Слідство з'ясувало, щодо жодного конкурсу з обрання переможця створення системи електронного декларування не було. Уряд Данії надав кошти на створення системи електронного декларування для організації ПРООН в Україні. Ця організація визначила виконавця робіт ТОВ "Міранда", що було встановлено працівниками фіскальної служби", - зазначив він.

За словами генпрокурора, керівник "Міранди" Юрій Новіков підписав угоду і доручив виконання цих робіт викладачу Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут", а також його студентам, що вони і зробили.

"І вся ця система була зроблена цими особами", - підкреслив він.

Водночас Новіков, продовжує голова ГПУ, вирішив присвоїти кошти, виділені на створення електронного декларування, і перерахував їх через фіктивну фірму на рахунок в Естонії.

Луценко повідомив, що в рамках розслідування цієї справи цього тижня вилітає з робочою поїздкою до Естонії.

Теми: декларації НАЗК Луценко кримінал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мосійчук приніс до НАБУ, САП і ГПУ заяву на Льовочкіна 23 травня 2017, 16:01
Повертати борг за коштовну квартиру Береза доручив дружині 23 травня 2017, 15:38
Борислав Береза купив квартиру за 5 мільйонів 23 травня 2017, 13:37
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.182.---petrius24.05.2017 15:02
Коррупционер - предатель родины. Как такое возможно? За что люди погибали и погибают? За то, чтобы одни воры пришли на смену другим? Порошенко залез по трупам молодых патриотов на пост президента и вместо системной реформаторской работы идёт сплошная имитация таковой.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Судді КС відкликали свідчення проти Януковича – Луценко
КМДА: Економічно обґрунтований тариф на метро 6,6 гривні
У слідства у справі Шеремета не було відео, яке мали журналісти
Генпрокурор заявив, що отримав компромат ще на одного нардепа
Усі новини
BeVerySpecial

Співвласниця бару "Буду позже" Валерія Нойман — про свою справу, алкоголь і тату

Музика тижня

Плейлист від музичного критика Ігора Панасова