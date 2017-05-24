МИД: Дело Балуха – свидетельство репрессий в Крыму

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Среда, 24 мая 2017, 17:40

МИД Украины осуждает продлении ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру Балуху до 4 сентября и отвергает любые обвинения в его адрес.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в ответ на решение суда оккупантов, которое было принято 23 мая.

"Единственной" виной "этнического украинца, живущего в оккупированном Россией Крыму, является его преданность своей Родине и уважение к Государственному флагу Украины. Это послужило основанием для государства-оккупанта в начале декабря 2016 под надуманным предлогом арестовать Владимира Балуха и незаконно держать его под стражей уже более полугода. Воспринимаем это дело как символ страха кремлевской власти перед всем украинским, а также как свидетельство господствующих на оккупированном полуострове политических репрессий и бесправия", - заявляет МИД.

Украина требуем от Российской Федерации освободить Владимира Балуха и других политических заключенных, а также прекратить преследование тысяч других граждан Украины, которые оказались под оккупацией кремлевского режима.

Как известно, Владимир Балух вывесил в Крыму над своим домом в селе флаг Украины.

С тех пор началось преследование Балуха.

8 декабря 2016 ФСБ провела очередные обыски у Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.

Украинская правда

Темы: Крым
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IP: 93.74.43.---Spirito24.05.2017 18:10
В Кремлі усвідомлюють,що Захід не налаштований зробити з Москвою те,
що сталося з Берліном у 45-му.
І не тільки у військовому вимірі.
Нині у розпалі "змагання" геополітичних проектів Китаю,США,ЄС,Росії.
І Україні не готові дати справжній нейтралітет.
Хоч це шлях до миру в Європі,як мінімум.
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