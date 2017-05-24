СЦКК подтвердил обстрелы боевиками Марьинки

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Среда, 24 мая 2017, 18:11

Совместный центр по контролю и координации подтвердил обстрелы боевиками жилых районов Марьинки из минометов.

Об этом Украинской правде сообщили в пресс-центре СЦКК.

"24 мая НЗФ ОРДО дважды обстреляли жилые кварталы населенного пункта Марьинка с 82 мм минометов, чем в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности", - отметили в СЦКК.

Три мины попали в жилой дом на улице Шевченко, 292. Две из них пробили крышу, а третья повредила стену. В доме на улице Прокофьева, 112 мина попала в стену. Пострадавших нет.

Также в СЦКК отметили, что КПВВ "Марьинка" боевики обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового вооружения.

Как сообщалось, 24 мая боевики обстреляли Марьинка в районе школы.

Темы: Донбасс АТО
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