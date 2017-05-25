СБУ признает отсутствие механизма блокирования российских сайтов
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак говорит, что механизм блокирования попавших под санкции российских интернет-ресурсов пока не разработан.
Об этом он сообщил журналистам в четверг, передает "Интерфакс-Украина".
"Механизм еще не разработан, но будет введен", - сказал он.
При этом он указал, что такой механизм разрабатывается.
Как сообщалось, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" и компания "Яндекс".
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