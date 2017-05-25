СБУ признает отсутствие механизма блокирования российских сайтов

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Четверг, 25 мая 2017, 11:39

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак говорит, что механизм блокирования попавших под санкции российских интернет-ресурсов пока не разработан.

Об этом он сообщил журналистам в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Механизм еще не разработан, но будет введен", - сказал он.

При этом он указал, что такой механизм разрабатывается.

Как сообщалось, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" и компания "Яндекс".

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Темы: СБУ Грицак санкции интернет Росcия
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IP: 178.94.33.---donbydon25.05.2017 12:03
Ресурси заблоковано, сайти недоступні. Навіщо механізм? Думаю, що вони якісь інші механізми мають на увазі..
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