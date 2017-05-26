СЦКК: Боевики обстреляли жилой сектор в Красногоровке

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Пятница, 26 мая 2017, 00:15

Вечером 25 мая боевики обстреляли жилой сектор Красногоровки из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК

Несколько боеприпасов разорвались вблизи местной больницы и жилых домов. Никто из больных и медицинского персонала не пострадал, однако в здании выбиты стекла.

Отмечается, что в ближайшее время больница вынуждена будет ограничить предоставление медицинских услуг жителям Красногоровки и соседних населенных пунктов.

"Такие преступления незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения", - подчеркивается в сообщении.

В штабе АТО сообщили, что по состоянию на 00:05 26 мая обстрел Красногоровки продолжается.

Кроме больницы также повреждены учебный корпус обособленного подразделения "Донецкий техникум Луганского национального аграрного университета", а также два частных дома в одном из жилых массивов.

Темы: АТО Донбасс
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